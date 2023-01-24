Шмыгаль назвал ключевые приоритеты в ходе энергетического "Рамштайна"

Шмыгаль назвал ключевые приоритеты в ходе энергетического "Рамштайна"
Фото: Telegram

Сегодня, 24 января, состоялось заседание Международного энергетического консультативного совета (энергетический "Рамштайн"). В ходе обсуждений были названы ключевые приоритеты Украины в оборудовании, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"В своем обращении к министрам энергетики стран-партнеров назвал ключевые приоритеты Украины в оборудовании", - заявил Шмыгаль.

Также он отметил, что озвучил шаги для сохранения энергетической системы Украины:

  1. Максимально отремонтировать поврежденные линии электропередачи и распределения.
  2. Восстановить и децентрализовать генерацию там, где это возможно.
  3. Внедрить программы энергоэффективности.
  4. Усилить трансграничную торговлю электроэнергией.

Также Шмыгаль призвал союзников приложить усилия, чтобы прекратить зависимость от российского ядерного топлива и услуг, поскольку страна-агрессор нарушила все принципы ядерной безопасности.

"Ожидаем по итогам встречи еще больше поддержки для энергосистемы Украины", - добавил премьер.

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