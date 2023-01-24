Шмыгаль назвал ключевые приоритеты в ходе энергетического "Рамштайна"

Сегодня, 24 января, состоялось заседание Международного энергетического консультативного совета (энергетический "Рамштайн"). В ходе обсуждений были названы ключевые приоритеты Украины в оборудовании, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"В своем обращении к министрам энергетики стран-партнеров назвал ключевые приоритеты Украины в оборудовании" , - заявил Шмыгаль.

Также он отметил, что озвучил шаги для сохранения энергетической системы Украины:

Максимально отремонтировать поврежденные линии электропередачи и распределения. Восстановить и децентрализовать генерацию там, где это возможно. Внедрить программы энергоэффективности. Усилить трансграничную торговлю электроэнергией.

Также Шмыгаль призвал союзников приложить усилия, чтобы прекратить зависимость от российского ядерного топлива и услуг, поскольку страна-агрессор нарушила все принципы ядерной безопасности.