Шмыгаль назвал ключевые приоритеты в ходе энергетического "Рамштайна"
Сегодня, 24 января, состоялось заседание Международного энергетического консультативного совета (энергетический "Рамштайн"). В ходе обсуждений были названы ключевые приоритеты Украины в оборудовании, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.
"В своем обращении к министрам энергетики стран-партнеров назвал ключевые приоритеты Украины в оборудовании", - заявил Шмыгаль.
Также он отметил, что озвучил шаги для сохранения энергетической системы Украины:
- Максимально отремонтировать поврежденные линии электропередачи и распределения.
- Восстановить и децентрализовать генерацию там, где это возможно.
- Внедрить программы энергоэффективности.
- Усилить трансграничную торговлю электроэнергией.
Также Шмыгаль призвал союзников приложить усилия, чтобы прекратить зависимость от российского ядерного топлива и услуг, поскольку страна-агрессор нарушила все принципы ядерной безопасности.
"Ожидаем по итогам встречи еще больше поддержки для энергосистемы Украины", - добавил премьер.