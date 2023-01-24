Генштаб: Защитники отбили атаки врага на двух направлениях

Украинские защитники по состоянию на вечер 24 января отбили атаки противника на Лиманском и Авдеевском направлениях, в то же время, россияне продолжают наступать на Бахмутском направлении, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

"В течение суток противник нанес 5 ракетных ударов по гражданским объектам города Константиновка Донецкой области и 13 авиационных ударов. Также, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня...

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 8 районов сосредоточения оккупантов".

В то же время, враг продолжает вести наступательные действия на Бахмутском направлении, неся многочисленные потери.

На Лиманском и Авдеевском направлениях вел безуспешные наступательные действия, все атаки противника отбиты.

На Купянском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты ведут оборону.

Противник не прекращает осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. Танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов.

В частности, враг осуществлял обстрелы населенных пунктов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском направлениях.

На Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов.

На Херсонском направлении оккупанты продолжают обстреливать гражданское население. Обстрелам из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов.

В течение текущих суток подразделениями зенитно-ракетных войск воздушных сил ВСУ за 30 минут было уничтожено 3 российских ударных вертолета Ка-52, которые выполняли задачи в районе населенного пункта Евгеновка Волновахского района Донецкой области. Также, в районе Бахмута, украинские защитники сбили российский Су-25.