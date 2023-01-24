Резников выступил на комитете Рады и признал ошибки в контрактах

Резников выступил на комитете Рады и признал ошибки в контрактах
Фото: Facebook

Народный депутат Ярослав Юрчишин рассказал об итогах заседания комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, на котором присутствовал министр обороны Алексей Резников, представители НАПК, НАБУ и Счетной палаты, сообщает Новое время.

Во вторник, 24 января, нардеп сообщил в Telegram-канале, что на комитете изучали информацию о якобы закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам, о чем до этого писали СМИ.

По словам Юрчишина, ответственный за закупки глава департамента Богдан Хмельницкий был отстранен в декабре 2022 года, уволен — в 20-х числах января.

"Сейчас контракты на питание военных на 2023 год еще не действуют, поставки производят по параметрам 2022 года. Поскольку в контрактах было обнаружено большое количество неточностей, они проходят проверку и экспертизу", — написал он.

Нардеп также сообщил, что сферу закупок сейчас проверяет Государственная аудиторская служба по запросу министра, проверку также планирует Счетная палата — по запросу главы комитета Анастасии Радиной.

Он добавил, что правоохранители и антикоррупционные органы «довольны сотрудничеством с министерством» в расследовании этих дел, но при Хмельницком «вопросы были», из-за чего НАПК составило административный протокол.

"Вместе ищем тот объем открытия информации через Прозорро, который не будет представлять опасности для обороны, но будет гарантировать подотчетность", — рассказал Юрчишин.

Другая представительница комитета Виктория Сюмар в Facebook сообщила, что министр обороны признал, что «в перечне продовольствия из 400 позиций есть ошибки».

"Не одна. Это не только о яйцах в килограммах и тоннах, но и о многих других позициях. Именно поэтому ушел замминистра Шаповалов… Нынешняя система закупок питания в МО предусматривает покупку услуги — обеспечить бойца 3500 ккал. Дальше поставщик формирует пакет продуктов, где есть „взвешенные калории“, а они уже состоят из дешевых ананасов и осетров, которых нет в наличии, и дорогого картофеля, курятины и яиц, которые массово едят в ВСУ", — написала она.

По словам Сюмар, в Минобороны рассматривают другую систему, по которой для военнослужащих сформируют 52 вида меню и будут проводить закупки под них, но это «проект с перспективной четыре-пять месяцев».

В Раде зарегистрировали законопроект об обязательной публикации цен на закупку продуктов Министерством обороны.

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала с закупками продуктов для ВСУ.

Скандал с закупками продуктов для ВСУ: что известно

Основатель проекта Наші гроші Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Журналист ссылается на документы, полученные от «источника в ВСУ».

В Минобороны заявили, что приведенные в публикации данные «распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение». Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны тоже обещает внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование в отношении «заведомо ложных сведений, которые вредят интересам обороны в особый период».

Компания-поставщик Актив компани, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила об «умышленной манипуляции».

В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны при покупке продуктов для военных. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.

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