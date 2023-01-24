Дуда подписал изменения в закон о помощи украинским беженцам

Президент Польши Анджей Дуда во вторник подписал изменения в закон "О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории Украины и некоторых других законов", окончательно принятые Сеймом страны 13 января, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в сообщении канцелярии польского президента.

Новый закон предусматривает, что украинцы смогут бесплатно проживать в местах временного размещения в Польше только в течение первых 120 дней с момента первого приезда, после чего будут платить за проживание.

В частности, с 1 марта 2023 года они будут покрывать 50% стоимости помощи, если они находятся в Польше более 120 дней, а с 1 мая - 75%, если находятся более 180 дней. При этом эта сумма не должна превышать 40 злотых в день, если речь идет о 50% стоимости помощи, и 60 злотых в день - если речь идет о 75%.

Лица с инвалидностью и лица, ухаживающие за ними, дети, лица пенсионного возраста, беременные женщины, лица, воспитывающие ребенка в возрасте до 12 месяцев, лица, осуществляющие уход не менее трех детей, а также лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации по гуманитарным причинам, будут освобождаться от уплаты этих средств.

Кроме того, по прибытии в Польшу беженцы из Украины будут иметь 30 дней, чтобы подать заявление на получение номера PESEL - ранее на это давалось 90 дней.

В Польше по приблизительным оценкам находятся до 3,5 миллиона украинцев, из которых до 1,3 миллиона прибыли в страну после начала полномасштабного вторжения России в Украину.