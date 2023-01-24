Нидерланды планируют приобрести для Украины 18 танков Leopard 2

Правительство Нидерландов рассматривает возможность покупки уже арендованных у Германии танков Leopard 2, чтобы после подарить их Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Мы взяли их (танки Leopard 2) в аренду (у Германии), значит, мы можем их купить. Значит, мы можем их подарить (Украине)" , - заявил он.

Рютте добавил, что если покупка танков Украине имеет смысл в более крупном пакете с другими государствами, такими как Финляндия и Португалия, то "мы готовы рассмотреть этот вопрос". При этом он подчеркнул, что решение еще не принято.

Напомним, по данным немецких СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение отправить Украине танки немецкого производства Leopard 2.

При этом ранее СМИ сообщили, что Германия разрешит реэкспорт танков Leopard немецкого производства в Украину для Польши.

В то же время в Германии уже дали "зеленый свет" для начала обучения украинских военных на танках Leopard 2.