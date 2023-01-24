СМИ: США могут передать Украине около 30 танков Abrams

Решение о передаче Украине американских танков M1 Abrams ожидается уже на этой неделе, речь может идти о предоставлении около 30 единиц техники, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в материале Politico.

По словам информированного собеседника издания, танки, скорее всего, поступят в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative).

Эта программа позволяет США финансировать закупку оружия и оборудования для Украины, а не изымать их из имеющихся американских запасов.

Ранее американские чиновники не раз подчеркивали, что поставки Украине Abrams пока не имеют смысла, потому что те потребляют реактивное топливо и требуют тщательного обслуживания и длительной подготовки.

О том, что администрация президента США склоняется к предоставлению Украине танков M1 Abrams в "значительном количестве", одним из первых сообщило издание The Wall Street Journal.

Это решение, как ожидается, станет частью "более широкой дипломатической договоренности" с Германией, в рамках которой Берлин согласится отправить меньшее количество своих танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества этих танков Польшей и другими странами.

Между тем, по данным СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Украине боевые танки Leopard 2. Кроме того, в среду Германия может объявить о разрешении на реэкспорт своих танков Украине из других европейских государств.