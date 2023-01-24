KSE: Россия нанесла украинской инфраструктуре ущерб в $138 млрд

На декабрь 2022 года прямые убытки инфраструктуре Украины из-за развязанной Россией полномасштабной войны достигают 137,8 млрд долл, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в обновленной оценке KSE Institute.

С ноября сумма убытков выросла на 2 млрд долл. Прежде всего эта сумма обусловлена разрушением жилого фонда, учебных заведений и объектов сфер культуры, религии и спорта.

Убытки от разрушений жилого фонда оцениваются в 54 млрд долл. За декабрь эта сумма выросла еще на 1,5 млрд долл. За более чем десять месяцев войны в целом повреждено или разрушено 149 тысяч жилых домов, больше всего - частных домов, 131 тысячи.

Наиболее пострадавшими от войны сферами остаются инфраструктура, с нанесенным ущербом на 35,6 млрд долл, промышленность и потери предприятий - 13 млрд долл. Постепенно происходит и восстановление инфраструктуры: на начало декабря из более 150 разрушенных или поврежденных мостов или мостовых переходов проезд был восстановлен на 72 объектах, а на начало января - 78 объектах.

Россия продолжает наносить разрушения и образовательным учреждениям Украины. Сумма убытков этой сферы выросла на 400 млн долл и составляет 8,6 млрд долл. В результате боевых действий уже повреждены или разрушены более 3 тысяч образовательных учреждений, в том числе тысяча учреждений среднего образования, 865 - дошкольного, 505 - высшего образования.

Еще на 100 млн долл. выросли убытки, которые из-за войны нанесены учреждениями сфер культуры, спорта и религии, и оцениваются в 2,2 млрд долл.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине были повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 64 крупных и средних предприятия, 84 тыс единиц сельхозтехники, 31 интернат, 44 социальных центра, почти 3 тыс магазинов, 593 аптеки, почти 195 тыс частных легковых авто, 14 тыс коммунального транспорта, 330 больниц, 595 админзданий государственного и местного управления.