Зеленский назначил Алексея Кулебу замглавы Офиса президента

Президент Владимир Зеленский во вторник, 24 января, подписал указ о назначении Алексея Кулебы заместителем главы Офиса президента. Документ опубликован на сайте главы государства, сообщает Новое время.

Другим указом Зеленский уволил Кулебу с должности главы Киевской областной государственной администрации.

Президент также подписал указы об увольнении главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича, Сумской — Дмитрия Живицкого, Запорожской — Александра Старуха, Днепропетровской — Валентина Резниченко.

По данным LIGA.net, Алексей Кулеба будет отвечать на Банковой за региональную политику. Ранее этим направлением занимался Кирилл Тимошенко, который написал заявление об отставке. Тимошенко занимал пост почти четыре года — с мая 2019-го.

Кабинет министров 24 января отправил в отставку пятерых глав ОВА, это:

Валентин Резниченко — Днепропетровская ОВА;

Александр Старух — Запорожская ОВА;

Алексей Кулеба — Киевская ОВА;

Дмитрий Живицкий — Сумская ОВА;

Ярослав Янушевич — Херсонская ОВА.

С должностей заместителей министров уволены:

Вячеслав Шаповалов — заместитель министра обороны Украины;

Иван Лукеря — заместитель министра развития громад и территорий Украины;

Вячеслав Негода — заместитель министра развития громад и территорий Украины;

Виталий Музыченко — заместитель министра социальной политики Украины.

Василий Лозинский, заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры, 22 января был уволен из Кабмина после того, как его задержали во время получения взятки в размере $400 тысяч. Высший антикоррупционный суд отправил его под домашний арест.

Также уволен заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который, по данным Украинской правды, во время военного положения ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету президента Владимира Зеленского.