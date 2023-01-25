Международную трассу Киев-Ковель-Ягодин перекрыли на несколько дней: схема объезда

В Ровенской области с 24 по 28 января временно перекрыли участок международной трассы Киев-Ковель-Ягодин, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Во время комендантского часа, с полуночи до 5 утра будет перекрыто движение по мосту через реку Случ вблизи города Сарны (302 километр автодороги М-07 Киев — Ягодин)" , - говорится в сообщении.

Объезд временно перекрытого моста осуществляется через автодороги Н-25, Т-18-11 и Т-18-11 через населенные пункты Березно, Михалин и Виры.