Мороз до -12, туман и гололедица: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 25 января, ночью ожидается "минусовая" температура. К тому же, в некоторых регионах возможен туман и гололедица, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируется.

Ночью и утром в западных регионах местами туман, а на дорогах местами гололедица.

Температура в западной и южной частях ночью 0-5° мороза, на остальной территории 4-9°, на востоке страны до 12° мороза. При этом днем в Украине от 2° мороза до 3° тепла, в Закарпатье и в Крыму 1-6° тепла.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Погода в Киевской области

В области облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Температура ночью ожидается на уровне 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла. В столице ночью 5-7° мороза, днем около 0°. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.