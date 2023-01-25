Человечество совсем скоро начнёт добывать полезные ископаемые из астероидов

Стартап AstroForge планирует запустить первые две миссии с целью добычи редких металлов в космосе уже в 2023 году. Первый запуск, запланированный на апрель, позволит протестировать технологию AstroForge по очистке платины на орбите Земли из образца астероида. А в октябре компания планирует разведать астероид для добычи полезных ископаемых в дальнем космосе, сообщает 3Dnews.

В мае прошлого года компания AstroForge из Хантингтон-Бич, Калифорния, привлекла внимание широкой публики, когда объявила о привлечении 13 миллионов долларов начального финансирования при содействии Initialized Capital. Эти средства были направлены на разработку технологий по переработке астероидов. В этом году запланированы два испытательных полёта. Они являются частью плана AstroForge по добыче и очистке металлов платиновой группы из астероидов с целью снижения стоимости их получения. Другой задачей является сокращение выбросов углекислого газа, связанных с разработкой редкоземельных элементов на нашей собственной планете.

«Мы занимаемся переработкой на месте, перерабатываем непосредственно сам астероид. Мы не отправляем руду на Землю для переработки», — сказал исполнительный директор AstroForge Мэтью Гиалич (Matthew Gialich), ранее работавший в Virgin Orbit Holdings и Bird Global.

Первый запуск AstroForge в апреле отправит на низкую околоземную орбиту небольшой спутник, который станет одной из многих полезных нагрузок миссии SpaceX Transporter. Задачей этого спутника будет доказать саму возможность добычи и переработки руды — для этого у него на борту будет тестовый образец руды, похожий своими характеристиками на астероид.

В октябре компания планирует запустить свой второй корабль с целью разведки ранее открытого околоземного астероида для будущей миссии по добыче полезных ископаемых. Этот спутник будет доставлен в космос ракетой SpaceX вместе с лунным посадочным модулем от другого космического стартапа, Intuitive Machines. К слову, планируется, что этот полет станет уже второй миссией Intuitive Machines на Луну, первый спускаемый аппарат должен быть запущен в феврале-марте этого года.

AstroForge заявила, что планирует отправить свой аппарат на лунную орбиту. Оттуда 100-килограммовый космический корабль направится к астероиду. AstroForge не назвала точную цель и, вероятно, не назовёт, пока разработка астероида не будет завершена.

Компания утверждает, что октябрьская миссия станет первым коммерческим полётом в дальний космос за пределы гравитационного колодца Земли, за одним исключением. «Единственным другим примером здесь является Tesla Илона, — шутит Гиалич, имея в виду автомобиль, который был запущен в дальний космос в 2018 году во время испытаний. — Но это трудно назвать миссией, потому что он просто запустил её в космос, а потом забыл об этом».

Появление AstroForge в космической отрасли произошло через несколько лет после неудавшейся попытки добычи полезных ископаемых на астероидах. Две крупные компании, Planetary Resources и Deep Space Industries, образовались примерно десять лет назад с целью добычи полезных ископаемых на астероидах. Экспедиции в космос так и не были отправлены, а компании в конечном счёте потерпели финансовый крах.

Гиалич заявил, что AstroForge извлекла уроки из неудач двух компаний: «Я думаю, что самым большим отличием здесь является то, что мы добились большого прогресса за последние 10–15 лет с тех пор, как эти две компании действительно существовали, в основном в отношении запуска. Например, теперь я могу купить поездку на Луну».

AstroForge планирует многие инфраструктурные задачи передать подрядчикам. Сам космический аппарат строит компания OrbAstro, а за запуски отвечает SpaceX. AstroForge сосредоточена на разработке технологии очистки руды в космосе и определении траекторий полётов. Компания надеется снизить стоимость добычи металлов платиновой группы с 30 долларов за грамм до полутора долларов. Компания исходит из исследования, проведённого в сотрудничестве со Школой горного дела Колорадо, которое показало, что концентрация платиновых металлов в астероидах намного выше, чем в любых земных рудах.

При успехе первых двух полётов, AstroForge планирует запустить третью экспедицию, чтобы приземлиться на разведанный астероид. Четвёртая миссия попытается извлечь и очистить добытую руду, а затем вернуться на Землю.

Компании предстоит тернистый путь к звёздам. Пока самое большое количество материала, когда-либо собранное с астероида, составило 250 граммов. Сейчас этот ценный груз ещё только приближается к Землю в рамках миссии NASA OSIRIS-REx.