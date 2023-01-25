Генштаб: Силы обороны уже ликвидировали более 123 тысяч оккупантов

Генштаб: Силы обороны уже ликвидировали более 123 тысяч оккупантов
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла 123 080 военных, 290 самолетов, 3 161 танк, 2 154 артиллерийские системы и 6 307 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 123 080 (+910) человек ликвидировано,
  • танков – 3 161 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 307 (+23) ед,
  • артиллерийских систем – 2 154 (+6) ед,
  • РСЗО – 450 (+2) ед,
  • средств ПВО – 220 (+0) ед,
  • самолетов – 290 (+1) ед,
  • вертолетов – 281 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 902 (+5) ед,
  • крылатых ракет – 749 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 967 (+23) ед,
  • специальной техники – 194 (+0) ед.

Данные уточняются.

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