Генштаб: Силы обороны уже ликвидировали более 123 тысяч оккупантов
По данным Генерального штаба ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла 123 080 военных, 290 самолетов, 3 161 танк, 2 154 артиллерийские системы и 6 307 боевых бронированных машин.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 123 080 (+910) человек ликвидировано,
- танков – 3 161 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 6 307 (+23) ед,
- артиллерийских систем – 2 154 (+6) ед,
- РСЗО – 450 (+2) ед,
- средств ПВО – 220 (+0) ед,
- самолетов – 290 (+1) ед,
- вертолетов – 281 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 902 (+5) ед,
- крылатых ракет – 749 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 967 (+23) ед,
- специальной техники – 194 (+0) ед.
Данные уточняются.