Ситуация в регионах: Под огнём РФ Угледар и Херсон, на Донбассе бои

Согласно данным глав ОВА, почти целые сутки оккупанты обстреливали город Угледар, в городе масштабные разрушения, тяжелая ситуация сохраняется вблизи Бахмута и Соледара на Донетчине, в Херсоне захватчики обстреляли роддом, школу и поликлинику, сообщает Украинская правда.

Донетчина: ночью - обстрелы старой части Авдеевки. На утро - артобстрел Авдеевки, попадание в центральном районе города.

По линии обороны вокруг Авдеевки продолжались хаотичные, одиночные прилеты.

Обострение вблизи Угледара - обстрелы города практически в течение всех предыдущих суток. Масштабные разрушения (более 40 адресов) в уже и до того почти разрушенном городе.

Тяжелая ситуация вблизи Бахмута и Соледара. В течение суток поступала информация о повторном попадании в здания и их разрушения в самом центре Бахмута - здания горсовета, дворца культуры, центра предоставления социальных услуг и тому подобное.

Вчера днем - ракетный обстрел густонаселенного района Константиновки. 5 раненых, среди которых трое детей. За сутки по области - 10 раненых.

Херсонщина: обстрелам из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов подверглись районы населенных пунктов Золотая балка, Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Новоберислав, Одрадокаменка, Ивановка, Веселое, Бургунка, Велетенское, Антоновка, Днепровское и город Херсон.

Из Каховки оккупанты вывозят медицинское оборудование центральной городской больницы в город Геническ.

В Херсоне армия РФ обстреляла роддом, школу и поликлинику. Здание роддома повреждено, на четвертом этаже произошло задымление. По предварительной информации - без пострадавших.

Луганщина: подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов вблизи Белогоровки.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка.

На Лиманском направлении огневому поражению от россиян подверглись Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Невское.

Ситуация в области остается сложной.

Николаевщина: вчера днем и сегодня утром враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Также вчера враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытой территории. Разрушений и пострадавших нет.

Черниговщина: за минувшие сутки - 6 обстрелов из минометов, артиллерии и РСЗО, Корюковский и Новгород-Северский районы. Без жертв и разрушений. Ночью - без обстрелов.

Сумщина: вчера в течение дня россияне обстреляли восемь приграничных громад, было 187 ударов по Новослободской, Эсманьской, Шалыгинской, Зноб-Новгородской, Миропольской, Краснопольской, Путивльской.

В Белопольской громаде взрывы повредили столовую и хозяйственную постройку на территории Атинского психоневрологического интерната.

Во всех случаях без жертв и пострадавших.

Вчера вечером по городу Середина-Буда осуществлен обстрел осветительными снарядами, в результате чего был поврежден частный дом.

Информация о пострадавших уточняется.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Малиновка, Красное, Железнодорожное, Новоандреевка, Новоданиловка, Чаривне, Малая Токмачка, Ольговское, Щербаки, Павловка, Полтавка, Преображенка, Гуляйполе, Орехов, Степное, Каменское, Таврическое.

Поступило 22 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов. Детали уточняются.

Харьковщина: сегодня утром оккупанты в очередной раз обстреляли Купянск. Горит частный дом и магазин. На месте работают экстренные службы.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Гатище, Волчанск, Волчанские Хутора, Бударки и Двуречная.

На Купянском направлении противник обстрелял Ольшанку, Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку.

В Волчанске Чугуевского района вражеские снаряды упали на территории физико-оздоровительного комплекса. Повреждены ангары.

В пгт Купянск-Узловой в результате обстрела повреждены два частных домовладения, хозяйственные постройки и газопровод. В пгт Двуречная разрушена крыша хозяйственной постройки и выбиты окна в частном доме.

В результате артобстрела села Липцы Харьковского района вчера ранения получили два человека, госпитализированы в среднем состоянии.