Германия одобрила поставки Украине танков Leopard (Обновлено)

Германия поставит Украине 14 основных боевых танков Leopard 2 A6. Танки немецкого производства поступят из запасов Бундесвера. Также правительство Германии дало разрешение другим государствам на поставку в Украину собственных танков Leopard. Об сообщает агентство Bloomberg﻿ со ссылкой на заявление канцлера Олафа Шольца.

Обучение начнется в ближайшее время в Германии с пакетом снабжения, включая логистику, боеприпасы и техническое обслуживание.

"Это решение соответствует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей" , — говорится в заявлении Шольца.

Также издание утверждает, что администрация Байдена уже сегодня предложит Украине свои основные танки Abrams, не смотря на сложность этой бронетехники в эксплуатации.

Неофициально сообщалось, что на последней встрече формата "Рамштайн" 12 стран согласились предоставить Украине около 100 танков Leopard 2 при условии, что правительство Германии даст согласие на реэкспорт.