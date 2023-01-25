Украина получит 10 тысяч терминалов Starlink от Германии

Германия передаст 10 000 терминалов Starlink Украине уже в следующем месяце. Об этом сообщил в Telegram министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Записываем интервью с немецкими журналистами издания Die Zeit в укрытии. Говорим о технологическом фронте войны.

Поблагодарил немецкий народ за новую партию из 10 тысяч Старлинков, которые мы получим в следующем месяце.

Уверен, скоро получим и Леопарды" , - написал он.

Ранее Украина получила от Польши партию из восьми тысяч терминалов спутникового интернета Starlink, которые будут использованы для обеспечения связи в "Пунктах несокрушимости".