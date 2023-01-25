Испания и Португалия также готовы поставить Украине танки

Испания готова присоединиться к коалиции союзников, которые организуют предоставление Украине танков Leopard 2 после того, как Берлин принял решение - поскольку премьер Педро Санчес в вопросе танков готов был действовать только в коалиции. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает El Pais, сообщает Украинская правда.

Журналисты узнали, что Минобороны и МИД Испании обдумывают, каким может быть их вклад - в форме танков или финансового содействия тому, чтобы Украина получила танки от другой страны.

Испания - одна из европейских стран, которые имеют больше всего Leopard 2 - всего 347, но разных модификаций. Из них 239 машин - Leopard 2E, модификация, которую разработали для Испании, известная также как 2A6E; еще более сотни - Leopard 2 A4, выкупленные у Германии в 1995 году. Примерно половина всех этих танков стоят на консервации в частично разобранном виде.

Португалия также готовится отправить в Украину четыре танка Leopard 2 немецкого производства. Об этом пишет португальское издание Correio da Manha со ссылкой на близкий к правительству источник.

Решение будет принято после того, как Германия наконец поддалась давлению со стороны союзников и дала зеленый свет на отправку этих танков.

Следует отметить, что у Португалии есть 37 таких бронемашин, 12 из которых полностью готовы к эксплуатации.