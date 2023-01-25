Глава Минобороны: Бельгия передаст Украине противотанковое оружие и ПВО

Глава Минобороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила, что ее страна готовит новый пакет военной помощи Украине, который будет включать системы ПВО, противотанковое оружие и боеприпасы, сообщает Новое время.

Об этом сообщает ресурс RTL.

"В эту пятницу на заседании правительства я собираюсь предложить новую помощь именно для удовлетворения насущных потребностей украинцев в части ПВО и противотанкового оружия, а также в части боеприпасов" , — заявила министр.

Он добавила, что пакет помощи не будет включать немецкие танки Leopard 2, поскольку в Бельгии их нет. Десять лет назад страна решила продать их из-за окончания эксплуатации, сообщила министр.

В ноябре Бельгия сообщала, что передаст Украине дистанционно управляемые подводные аппараты R7 производства компании ECA Robotics Belgium.