Путин поведал российским студентам бред об "украинских заградотрядах"

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами рассказал, что в ВСУ якобы ведут деятельность "заградотряды", которые расстреливают отступающих бойцов, сообщает Деловая столица.

Вирусное видео с хихикающим Путиным распространяется в Сети.

"Противник не считается ни с чем, заградотряды создали и в спину своим стреляют" , — сказал Путин,

Глава Кремля, вышедший из КГБ, очевидно, вспоминает практики советских "чекистов" времен Второй мировой войны.

"Путин, хихикая, пересказывает бред про заградотряды украинских националистов, которые расстреливают своих в спину и не дают им отступать. Чего только не придумаешь, чтобы хоть как-то оправдать провалы на фронте" , — прокомментировали его слова в Сети.

Напонмим, на этой же встрече глава Кремля назвал целью так называемой "специальной военной операции", как называют в РФ войну против Украины, "защиту страны и людей" на "исторических территориях России".