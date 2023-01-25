Путин поведал российским студентам бред об "украинских заградотрядах"
Президент России Владимир Путин на встрече со студентами рассказал, что в ВСУ якобы ведут деятельность "заградотряды", которые расстреливают отступающих бойцов, сообщает Деловая столица.
Вирусное видео с хихикающим Путиным распространяется в Сети.
"Противник не считается ни с чем, заградотряды создали и в спину своим стреляют", — сказал Путин,
Глава Кремля, вышедший из КГБ, очевидно, вспоминает практики советских "чекистов" времен Второй мировой войны.
"Путин, хихикая, пересказывает бред про заградотряды украинских националистов, которые расстреливают своих в спину и не дают им отступать. Чего только не придумаешь, чтобы хоть как-то оправдать провалы на фронте", — прокомментировали его слова в Сети.
Напонмим, на этой же встрече глава Кремля назвал целью так называемой "специальной военной операции", как называют в РФ войну против Украины, "защиту страны и людей" на "исторических территориях России".