ГУР: Компания Baykar бесплатно передала Украине два БПЛА "Байрактар"

Украина получила от турецкой оборонной компании Baykar два "Байрактара", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны в Telegram.

Отмечается, что Baykar передала дроны бесплатно для помощи ВСУ и народу Украины для защиты от российских оккупантов.

"Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые тяжелые для нашего государства времена" , — написали в ГУР.

Напомним, в декабре 2022 года Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях. Предполагается, что беспилотники Bayraktar будут производиться также и в Украине.