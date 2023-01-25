В Белом доме назвали сроки поставок танков Abrams

Поставка боевых танков М1 Abrams из США в Украину может занять несколько месяцев, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил в своем Twitter журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин, ссылаясь на представителя Администрации президента США.

"По словам высокопоставленных чиновников администрации, доставка займет несколько месяцев, но скоро начнется обучение танковой и ремонтных бригад за пределами Украины" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 25 января президент США Джо Байден объявил о поставке в Украину 31 боегового танка М1 Abrams.