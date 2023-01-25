В YASNO сообщили, какие ограничени будут завтра в Днепре и Киеве

В YASNO сообщили, какие ограничения электроэнергии будут действовать завтра в Днепре и Киеве, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook гендиректора энергетической компании YASNO Сергея Коваленко.

По словам Коваленко, в Киеве на завтра ограничения будут на уровне 986 МВт в день и 648 МВт на ночь. 61% потребности города будет обеспечено в электроэнергии.

В Днепропетровской области точных данных об ограничениях на завтра еще нет, однако гендиректор YASNO напомнил, что в области довольно сложная ситуация со светом.