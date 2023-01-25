Резников: Список желаний Украины включает западные истребители

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что «список желаний» Украины относительно поставок западного оружия включает истребители, сообщает Новое время.

"В прошлом году я отправил Деду Морозу карточку со списком пожеланий, и истребители тоже были включены в этот список пожеланий" , — сказал Резников в комментарии CNN.

Министр добавил, что первоочередной задачей его правительства являются системы противовоздушной обороны, чтобы помешать России наносить воздушные и ракетные удары.

"Это приоритет номер один. После этого нам нужно получить больше боевых машин, танков, артиллерийских систем, БПЛА, и так далее, и тому подобное. У нас есть люди, но нам нужно оружие" , — сообщил он.

Он напомнил слова британского премьер-министра Уинстона Черчилля:

«Дайте нам инструменты, и мы закончим эту работу».

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили о предстоящей отправке на фронт 31 танка Abrams.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что тема боевых самолетов для Украины сдвинулась с мертвой точки.

До этого министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его страна рассмотрит возможность передачи Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой.