Пентагон опубликовал список военной помощи, переданой Украине с 24 февраля

Пентагон опубликовал список военной помощи, предоставляемой Украине с 24 февраля 2022 года. Вооружение было предоставлено на сумму более 27,1 миллиарда долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Пентагона.

Известно, что в целом с начала правления администрации Байдена в США выделили для Украины пособия по безопасности на более чем 27,8 миллиарда долларов.

При этом с 2014 года Украине было выделено более 29,9 миллиарда долларов на помощь по безопасности.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине свои боевые танки Abrams M1 . Речь идет о 31 единице.

Напомним, ранее правительство Германии приняло долгожданное решение, официально объявив о передаче Украине своих танков Leopard 2 и разрешив другим странам их реэкспорт.

Как стало известно, первые Leopard появятся в Украине уже через три месяца. Что касается количества, то первым шагом Берлина будет командировка 14 танков, а в коалиции со странами украинские бойцы могут получить от союзников на вооружение около 80 этих боевых машин.