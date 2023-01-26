В Украине объявлена воздушная тревога. РФ готовится к массированному ракетному удару

Утром в четверг, 26 января, в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу, сообщает Новое время.

"Враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей. Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги" , — подчеркнул он.

Как сообщила в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, РФ может совершить массированную ракетную атаку прямо сейчас.