По Украине начали превентивно отключать свет из-за ракетной угрозы: список областей
Во многих регионах Украины объявлена воздушная тревога. В ряде областей превентивно отключают свет из-за высокой ракетной угрозы, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Из-за угрозы ракетной атаки экстренные отключения света применяются в ряде регионов:
- Киев;
- Киевская область;
- Одесская область;
- Днепропетровская область.
"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели", - говорится в сообщении.
Кроме того, существенно снизить потребление электроэнергии призвали в Житомирской ОВА, также в регионе предупредили быть готовыми к экстренным отключениям электричества.
При этом мэр города Александрия (Кировоградская область) предупредил, что часть региона осталась без света.
"В связи с угрозой ракетных ударов по Кировоградской области введена экстренная разгрузка. Отключена часть города Кропивницкого и западная часть области", - отметил он.
В остальную часть области действуют почасовые графики по схеме "2 через 2".
В Кривом Роге (Днепропетровская область) остановился коммунальный электротранспорт, в том числе скоростные трамваи.