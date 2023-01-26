Honda решила полностью перевести продажи электромобилей Acura в онлайн

Люксовый бренд Acura, принадлежащий компании Honda, начнёт принимать заказы на электромобили ZDX и ZDX Type S в конце этого года. Всю процедуру покупки клиенты теперь смогут проделать онлайн, хотя дилеры всё же останутся участниками процесса, сообщает 3Dnews.

Honda реструктурирует свой бизнес, рассчитывая к 2040 году полностью переключиться на производство электромобилей. Начиная движение в этом направлении, компания объявила, что все её электромобили под брендом Acura будут продаваться исключительно через интернет, начиная с внедорожника ZDX, который дебютирует в следующем году. Компания меняет руководящий состав и создаёт новое подразделение, которое будет заниматься продажами, маркетингом и коммуникациями для своего бизнеса по производству электромобилей.

Предварительные продажи новых RDX и RDX Type S начнутся в конце этого года, а поставки клиентам ожидаются в 2024 году. Acura ZDX, роскошный внедорожник, являющийся развитием концепт-кара Precision, станет первой моделью, продаваемой исключительно через интернет, заявил старший вице-президент Honda Мамаду Диалло (Mamadou Diallo), который недавно был назначен руководителем всех продаж американского отделения Honda.

Автомобильная промышленность сравнительно медленно внедряет онлайн-продажи, для большинства покупателей более привычным способом покупки автомобиля остаются традиционные дилерские салоны. Некоторые автопроизводители, такие как Tesla, избегают дилерской модели в пользу прямых продаж потребителю, встречая яростное противодействие со стороны дилеров, которые закрепили своё главенство в законодательстве большинства штатов США.

Стратегия Honda в области электромобилей до сих пор определялась её партнёрскими отношениями с другими производителями, например, оба первых электромобиля автопроизводителя, Acura ZDX и Honda Prologue, построены на электрической архитектуре General Motors Ultium.

Компания была застигнута врасплох быстрым ростом спроса на электромобили и теперь изо всех сил пытается догнать своих конкурентов в Европе и Северной Америке. Ставка сделана не только на чисто аккумуляторные электромобили, но и на электрические мотоциклы, мопеды, скутеры, электрические транспортные средства с вертикальным взлётом и посадкой, а также на развитие технологии быстрой замены аккумуляторов.