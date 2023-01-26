Алгоритм действий при купле-продаже авто

В Министерстве внутренних дел напомнили, каким является алгоритм действий при купле-продаже автомобиля, сообщает ЛигаБизнес.

Он предусматривает два следующих шага:

Шаг 1. Обращение в Экспертную службу МВД на исследование транспортного средства. Это можно сделать самому или с покупателем. Вывод об авто, который предоставляет Экспертная служба МВД, действует 10 дней.

Шаг 2. Обращение в любой удобный сервисный центру МВД. Администратор проводит перерегистрацию в течение 30 мин.

У продавца должны быть такие документы: свидетельство о регистрации транспортного средства; паспорт; справка налогоплательщика; вывод экспертной службы МВД о транспортном средстве.

Покупатель должен предоставить паспорт и справку налогоплательщика.

Договор купли-продажи оформляется непосредственно в Сервисном центре МВД.

После перерегистрации транспортного средства новый владелец получает новое свидетельство о регистрации авто и номерных знаках уже на свое имя.