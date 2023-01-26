Разведка Британии: боеспособность подготовленных РФ в Беларуси сил ограниченна

По данным британской разведки, РФ завершила в Беларуси подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии (ГМСД) из состава 1-й гвардейской танковой армии, которая понесла значительные в начале войны.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, сообщает Европейская правда.

Учения ГСМД проводились с осени 2022 года.

"Большинство личного состава 2-й ГМСД сейчас вернулась в Россию, после чего почти наверняка будет снова задействована в операциях в Украине" , - говорится в обзоре.

По оценкам британской разведки, сейчас она состоит преимущественно из мобилизованного личного состава, который эксплуатирует старую технику, взятую со складов.

"Ее боеспособность, вероятно, будет ограниченной, несмотря на многонедельную подготовку" - говорится в обзоре.