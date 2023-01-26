Разведка Британии: боеспособность подготовленных РФ в Беларуси сил ограниченна
По данным британской разведки, РФ завершила в Беларуси подготовку 2-й гвардейской мотострелковой дивизии (ГМСД) из состава 1-й гвардейской танковой армии, которая понесла значительные в начале войны. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, сообщает Европейская правда.
Учения ГСМД проводились с осени 2022 года.
"Большинство личного состава 2-й ГМСД сейчас вернулась в Россию, после чего почти наверняка будет снова задействована в операциях в Украине", - говорится в обзоре.
По оценкам британской разведки, сейчас она состоит преимущественно из мобилизованного личного состава, который эксплуатирует старую технику, взятую со складов.
"Ее боеспособность, вероятно, будет ограниченной, несмотря на многонедельную подготовку" - говорится в обзоре.
"Существует реальная возможность того, что другие российские подразделения проходят ротацию в Беларуси для аналогичной подготовки, и что Россия продолжит использовать эту модель для восстановления и подготовки подразделений для поддержки своих сил в Украине", - считает британская разведка.