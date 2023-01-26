Генштаб: РФ за сутки потеряла почти 780 солдат, 2 самолета и вертолет

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла около 123 тысяч 860 солдат, 292 самолета, 282 вертолета и 3 175 танков.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.01.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 123 860 (+780) человек ликвидировано,

танков – 3 175 (+14) ед,

боевых бронированных машин – 6 334 (+27) ед,

артиллерийских систем – 2 169 (+15) ед,

РСЗО – 452 (+2) ед,

средств ПВО – 220 (+0) ед,

самолетов – 292 (+2) ед,

вертолетов – 282 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 908 (+6) ед,

крылатых ракет – 749 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 986 (+19) ед,

специальной техники – 195 (+1) ед.

Данные уточняются