ВСУ: Украинские защитники сбили за ночь 24 "Шахеда"

Этой ночью Силы обороны Украины сбили 24 дрона-камикадзе "Шахед". Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами-камикадзе иранского производства "Shahed-136/131". Пуски ударных БпЛА осуществлялись с восточного побережья Азовского моря.

По предварительным данным, противник применил 24 "Шахеда". Все 24 – уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных сил во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины" , - заявили в командовании ВС ВСУ.

Сообщается, что подавляющее количество дронов-камикадзе было уничтожено в центре страны – в зоне ответственности воздушного командования "Центр".

Дополнено в 07:15. В Киевской городской военной администрации сообщили о сбитии над Киевом около 15 "Шахедов".