Медведчук создаёт новое политическое движение против Зеленского

Пророссийский политик и кум Владимира Путина Виктор Медведчук в интервью российским СМИ заявил о планах создать новое политическое движение для того, чтобы якобы объединить "оппонентов" Владимира Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Когда мы объединим людей, узнаем их позицию, а я почему-то уверен, что эта позиция против власти, против Зеленского, то это уже будет совсем другое" , - заявил политик.

Медведук вынашивает планы, чтобы это движение "развенчало" то, что Украина "монолитна в своих взглядах и в своей якобы поддержке Зеленского". По его словам, новосозданное движение должно "консолидировать все конструктивные общественно-политические силы".

Виктор Медведчук – нардеп от "ОПЗЖ", который после начала полномасштабного вторжения и поражения россиян на Киевщине пытался покинуть страну, но его задержали украинские правоохранители.

В 2020 году Медведчук через Козака передал России информацию о расположении скрытого подразделения ВСУ. Политика удалось обменять на 200 украинских пленных.

После обмена Медведчука замечали в оккупированном Крыму вместе с женой, которая накануне вторжения выехала в Россию.