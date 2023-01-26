Зеленский о Путине: он для меня никто, переговоры с ним не интересны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не интересны переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что Москва якобы просит мира, но атакует Украину ракетами. Об этом, со ссылкой на Зеленского в интервью Sky News, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Зеленский на вопрос о том, поможет ли встреча с Путиным закончить войну, сказал, что ему не интересны переговоры с главой Кремля.
"Мне это не интересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России", - заявил президент.
При этом он подчеркнул, что Украина не хочет воевать на территории России, поскольку люди являются приоритетом.
"Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и все", - добавил глава государства.
На вопрос, не слишком ли поздно для переговоров, Зеленский сказал: "После полномасштабного вторжения для меня Путина никто".