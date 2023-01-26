Россия запустила по Украине более 30 ракет, 15 – в направлении Киева (Обновлено)

По словам пресс-секретаря Воздушных сил Юрия Игната, утром 26 января в Украине работает противовоздушная оборона﻿ из-за ракетной атаки россиян, всего, по данным Воздушных сил, оккупанты запустили по Украине более 30 ракет.

"Около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и сделали пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях. Работает противовоздушная оборона. Да, были взрывы в нескольких областях, в частности, в Винницкой области. Понятно, что нужно оставаться в укрытиях" , - сообщил Играт.

"Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты! Однако опасность воздушных ударов не миновала. Находитесь в укрытиях до окончания тревоги" , - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

По словам Игната, враг сейчас сосредоточился на центральной части Украины, но все может измениться.

Также он напомнил, что в Черном море стоят вражеские носители крылатых ракет "Калибр", поэтому не стоит исключать еще более массированной атаки оккупантов.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил﻿, что "идет воздушный бой" (так называют работу ПВО – ред.) и что воздушные силы контролируют воздушное пространство над Винницкой областью.

Обновлено: В 10:05 в Киеве прогремел взрыв. По предварительным данным, работает ПВО.