Россия запустила по Украине более 30 ракет, 15 – в направлении Киева (Обновлено)
По словам пресс-секретаря Воздушных сил Юрия Игната, утром 26 января в Украине работает противовоздушная оборона из-за ракетной атаки россиян, всего, по данным Воздушных сил, оккупанты запустили по Украине более 30 ракет.
"Около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и сделали пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях. Работает противовоздушная оборона. Да, были взрывы в нескольких областях, в частности, в Винницкой области. Понятно, что нужно оставаться в укрытиях", - сообщил Играт.
"Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты! Однако опасность воздушных ударов не миновала. Находитесь в укрытиях до окончания тревоги", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.
По словам Игната, враг сейчас сосредоточился на центральной части Украины, но все может измениться.
Также он напомнил, что в Черном море стоят вражеские носители крылатых ракет "Калибр", поэтому не стоит исключать еще более массированной атаки оккупантов.
Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что "идет воздушный бой" (так называют работу ПВО – ред.) и что воздушные силы контролируют воздушное пространство над Винницкой областью.
Обновлено: В 10:05 в Киеве прогремел взрыв. По предварительным данным, работает ПВО.