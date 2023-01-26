Польша поставила Украине МиГ-29 в виде запчастей - СМИ

Польша весной прошлого года на фоне споров о поставке истребителей все же поставила Украине несколько МиГ-29 в виде запчастей.﻿ Об этом сообщает польское издание Dziennik Gazeta Prawna со ссылкой на источники в польском правительстве, сообщает Европейская правда.

"Весной прошлого года Польша передала украинцам "определенное количество" МиГ 29 на запчасти - после больших споров о том, передавать ли самолеты и как именно" , - сообщает издание.

Отмечается, что самолеты передавали "комбинированным методом".

"В конце концов, фюзеляж или крылья - это тоже запчасти" , - комментируют источники в польском правительстве.

Отметим, что после слухов в марте о том, что Польша может в сотрудничестве с США передать Украине свои МиГ-29, знакомые украинским пилотам, эти планы не реализовались, якобы из-за позиции Белого дома.