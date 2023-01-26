ГУР: Почему нам нужны ракеты большей дальности
Представитель главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью CNN заявил, что Украине необходимы ракеты большей дальности до того, как Россия перебросит подкрепление.
По словам представителя военной разведки, оккупанты начали перебрасывать военные грузы по всей территории РФ, в частности через Крымский полуостров в южные области.
Сейчас российские военные склады расположены в 80-120 км от линии фронта, и чтобы наносить по ним удары, Украине нужна артиллерия большей дальности.
Дальнобойная артиллерия также нужна для того, чтобы Украина могла начать контрнаступление до того, как Россия перебросит подкрепление.
"Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника", - отметил Скибицкий.