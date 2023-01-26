Ситуация в регионах: налёт дронов-камикадзе и бои на Донбассе

По данным глав ОВА, за прошедшие сутки захватчики вели безуспешные атаки на Лиманском направлении Луганщины, также был массированный обстрел Угледара и Авдеевки Донецкой области, вблизи Бахмута и Соледара области ведутся активные боевые действия, сообщает Украинская правда.

Луганщина: в течение последних суток противник на Лиманском направлении вел безуспешные наступательные действия, все атаки отбиты, в частности возле Червонопоповки.

Враг обстрелял позиции наших войск в районах Макеевки, Площанки, Червонопоповки и Невского.

На Купянском направлении огневому воздействию со стороны россиян подверглась Стельмаховка.

Ситуация в области остается сложной.

Донетчина: ночью - ракетный обстрел Славянска, разрушен частный дом.

Утром - артиллерийский обстрел пгт.Кураховка Кураховской городской территориальной громады. Раненых и погибших нет. Вся информация о повреждениях уточняется. В течение суток - четыре обстрела окрестностей Курахово и с.Дачное из РСЗО, повреждены многоквартирный и частный дома.

Активные боевые действия вблизи Бахмута и Соледара. Интенсивные обстрелы поселков Парасковиевка, Васюковка, Никифоровка. Многочисленные разрушения частных домов в этих поселках.

Угледар: в течение суток - массированные обстрелы города, разрушения частных и многоквартирных домов.

Вчера днем - ракетные обстрелы Покровска, Краматорска и Константиновки.

Во всех городах - промышленная зона. В Краматорске повреждены две пятиэтажки (выбиты окна).

Авдеевская ВА: ночью - массированный артобстрел города, попадание снарядов по центральной части города. По линии обороны вокруг Авдеевки - хаотичные, одиночные обстрелы позиций.

За сутки на Донетчине: 1 погибший, 7 раненых.

Киевщина: ночью область атакована дронами-камикадзе. В результате атаки повреждены более 10 домов частного сектора, жилые многоэтажки, здания гражданской инфраструктуры, частные авто в нескольких районах области. Также атакован один из объектов критической инфраструктуры. Жертв и раненых в результате атаки в области по состоянию на сейчас нет. Информация уточняется. На местах падения обломков работают все соответствующие службы. Работа по фиксации повреждений объектов продолжается.

Черниговщина: 5 обстрелов за сутки, из минометов и ствольной артиллерии по территории Новгород-Северского района. Без жертв и разрушений.

Сумщина: вчера россияне нанесли 60 ударов по пограничникам. Враг открывал огонь по Белопольской, Эсманьской, Глуховской, Зноб-Новгородской громадам.

Во всех случаях - без жертв и разрушений. Ночью - без обстрелов.

Днепропетровщина: ночью россияне атаковали область дронами-камикадзе. Защитники неба из воздушного командования "Восток" сбили все 5 "Шахедов", которые были над областью.

Утром - тревога. Подробная информация уточняется.

Черкасчина: ночь была с тревогами.

Силами ПВО над областью ночью была сбита вражеская цель. Предварительно - без пострадавших и разрушений.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Значково, Малиновка, Ольговское, Гуляйполе, Чаривне, Щербаки, Малая Токмачка, Каменское, Гуляйполе, Орехов, Железнодорожное, Новоданиловка, Белогорье, Новоандреевка, Красное, Полтавка, Омельник, Степное.

Поступило 28 сообщения о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ. Детали уточняются.

Харьковщина: за прошедшие сутки на Слобожанском направлении обстрелам подверглись районы 20 населенных пунктов. Среди них - Бударки, Волчанские Хутора, Липцы, Волчанск, Красное и Нескучное.

На Купянском направлении огневому воздействию подверглись Купянск, Синьковка, Ивановка, Котляровка и Табаевка.

Прошлой ночью враг нанес ракетные удары, предварительно С-300, по Купянску: разрушен жилой дом, магазин запчастей, повреждено здание и оборудование ООО "Купянск спецпереработка", произошли пожары.

В пгт Двуречная Купянского района поврежден частный жилой дом, произошел пожар.

В с. Кругляковка Купянского района из-за обстрелов горели два жилых дома.

В результате обстрелов г. Волчанск повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, админздания и котельная, лицей.

Без жертв.

Николаевщина: вчера враг вел обстрел из минометов и РСЗО по населенному пункту

Херсонщина: обстрелам за прошедшие сутки подверглись двадцать населенных пунктов, в частности, Берислав, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Белозерка, Новокаиры, Республиканец и Херсон.

Армия РФ массированным огнем покрыла Берислав. Посреди дня россияне целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором были люди. Из-за российского обстрела погибли два человека. Трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести, их госпитализировали.

Также в результате вражеского обстрела получил серьезные разрушения фельдшерско-акушерский пункт в селе Токаревка Дарьевской тергромады. Без пострадавших.

Всего за сутки из-за агрессии России погибли два человека, пятеро ранены.