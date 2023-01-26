ВСУ: ПВО уничтожила 47 ракет россиян, враг совершил 55 пусков

По данным командования Воздушных сил, во время массированного ракетного удара по Украине 26 января Россия осуществила 55 пусков различных ракет, 47 ракет были сбиты.

Ведомство сообщает, что оккупанты применили высокоточные ракеты воздушного и морского базирования:

- Х-47 "Кинжал" - с двух самолетов МиГ-31К (с территории России -ред.)

- крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 - с шести стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из акватории Каспийского моря;

- крылатые ракеты морского базирования "Калибр" - с кораблей и подводных лодок из акватории Черного моря.

В целом противник осуществил 55 пусков ракет различного базирования (до 2 Х-47 "Кинжал", до 40 КР "Х-101/Х-555", до 9 КР "Калибр", 4 КАР Х-59).

Силами и средствами Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны было уничтожено 47 крылатых и управляемых авиационных ракет (46 крылатых и 1 авационная -ред). Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

"К противовоздушному бою привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны Украины" , - заявили в Воздушных силах.

"Цель россиян остается неизменной - психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры.