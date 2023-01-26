НБУ ожидаемо оставил учетную ставку на уровне 25%

Национальный банк Украины на заседании в четверг, 26 января, не изменил учетную ставку – она осталась на уровне 25%. Об этом стало известно с брифинга﻿ главы НБУ Андрея Пышного.

Также правление НБУ решило продолжить повышение нормативов формирования банками обязательных резервов.

По словам главы Нацбанка, такие шаги будут способствовать дальнейшему росту привлекательности гривневых активов, поддержанию курсовой стабильности и постепенному снижению инфляции.

Что касается инфляции, то за последние месяцы она стабилизировалась, но остается на высоком уровне.

По итогам 2022 года потребительские цены выросли на 26,6%, в то же время за последние три месяца показатель инфляции в годовом измерении почти не изменялся.

Стабилизации инфляционного давления способствовали деоккупация территорий, расширение предложения продуктов питания и более слабый потребительский спрос в условиях энергетического террора России. Сдерживали инфляцию и неизменные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, фиксированный курс гривны и отладку логистики", – отметил Пышный.

А такие меры регулятора, как введение депозитных инструментов для хеджирования валютного риска, а также ограниченный размер монетизации бюджета, способствовали стабилизации ситуации на наличном валютном рынке в конце 2022 года.