Самая сложная ситуация со светом в трёх областях – Галущенко

В результате ракетной атаки РФ есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения: самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Сегодня враг вновь обстрелял объекты энергетики, пытаясь вызвать системный сбой в энергосистеме Украины.

Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения. Самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях" , - написал министр.

По его словам, энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить энергоснабжение.