РФ нашла новый способ поставок своей нефти — Bloomberg

Согласно данным отслеживания танкеров, собранных Bloomberg, Россия транспортирует рекордные объемы своей флагманской нефти Urals морем, поскольку Москва пытается преодолеть расходы на транспортировку, резко возросшие после введения европейских санкций. РФ перегружает нефть с корабля на корабль покупателя, после чего нефть идет дальше, сообщает Зеркало недели.

В течение этого и в прошлом месяце по морю может быть перевезено 19 миллионов баррелей нефти РФ. Только январский показатель может установить рекорд в 14 миллионов баррелей.

В начале прошлого месяца ЕС запретил почти весь импорт нефти из России и присоединился к программе G7 по ограничению цены на российскую нефть. Эти меры привели к резкому росту стоимости транспортировки, поскольку корабли стало труднее найти.

Морские перевозки, почти прекратившиеся до запрета и ограничения цен, являются более эффективным способом доставки российской нефти к покупателям и со временем должны помочь снизить стоимость транспортировки.

Согласно программе G7, танкерам, осуществляющим перегрузку с судна на судно, разрешено использовать стандартное отраслевое страхование до тех пор, пока груз на борту продается по цене не ниже 60 долларов.

Перегрузка с судна на судно является рутинной частью торговли нефтью. Такие места, как Сеута – город на северном побережье Африки, а также город Каламата в Греции, снова становятся «горячими точками».

Перегрузки также разрешают РФ удержать танкеры ледового класса от чрезмерного отдаления от портов Балтийского моря. Такие корабли нужны в зимних условиях, и чем дальше они отплывают, тем дольше им нужно возвращаться назад.

Из-за европейского бойкота большая часть российской нефти Urals транспортируется за тысячи километров в Азию на относительно небольших танкерах. Это повысило фрахтовые ставки для меньших танкеров, не очень хорошо приспособленных для транспортировки на дальние расстояния.

На сегодняшний день, вероятно, пять очень крупных нефтяных танкеров (VLCC), крупнейших магистральных кораблей в отрасли, вовлечены в перевозку нефти Urals по системе «перегрузки с судна на судно».

Три из них завершили эти маневры в Сеуте и отправились в Азию. Еще два VLCC находятся в Сеуте, а к концу этого месяца ожидается прибытие по меньшей мере шести судов Aframax, имеющих примерно треть грузоподъемности VLCC, после загрузки Urals из портов Балтийского моря.