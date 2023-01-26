ДТЭК: Киев и область возвращаются к стабилизационным графикам отключений света

На Киевщине энергетикам удалось стабилизировать ситуацию после последней атаки оккупантов и вернуться к графикам стабилизационных отключений, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в ДТЭК.

В то же время, ситуация в энергосистеме все еще сложная, поэтому потребителей просят не включать одновременно несколько мощных приборов.

Напомним:

В результате ракетной атаки РФ есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры. Введены аварийные отключения: самая сложная ситуация сейчас в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

В результате удара РФ ракетами и дронами по энергоинфраструктуре есть попадания и повреждения оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. Дефицит в системе значительный.

После аварийных отключений света постепенно возвращаются плановые графики.