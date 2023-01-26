Нардеп: ПАСЕ поддержала создание трибунала для Путина и Лукашенко

Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала решение о создании спецтрибунала и привлечении к ответственности военно-политического руководства РФ и Беларуси за преступления против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении члена украинской делегации в ПАСЕ и нардепа Алексея Гончаренко в Telegram.

"Только что единогласно была поддержана резолюция, призывающая немедленно создавать международный трибунал над военно-политическим руководством России и Беларуси. Местом проведения трибунала предлагается Гаага" , — написал Гончаренко.

Напомним, Европейский парламент 19 января большинством голосов принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлении агрессии против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал принятие резолюции Европарламента о создании специального трибунала.