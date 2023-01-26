ГСЧС: Из-за массированного ракетного обстрела россиян погибли 11 человек

Из-за массированного обстрела Украины россиянами 26 января погибли по меньшей мере 11 человек, столько же получили ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий сообщил в эфире телемарафона.

"Сегодня в результате террористических атак РФ как дронами, так и ракетами были удары в 11 областях. Пострадали 11 человек и погибли также 11 человек. Эта информация по состоянию на 15:00" , — отметил он.

Как сообщалось, войска РФ утром 26 января ударили ракетами по нескольким регионам Украины.