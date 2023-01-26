"Слуга народа" исключила нардепа Тищенко из партии после скандала

Народного депутата Николая Тищенко исключили из партии "Слуга народа" после того, как он выехал в Таиланд якобы для встречи с "представителями украинской общины", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия и глава партии Елена Шуляк.

"Руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 Устава Партии "Слуга народа", приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из партии" , - написала Шуляк.

Спикер партии Юлия Палийчук сообщила, что Тищенко также уволили с должности заместителя главы фракции "Слуга Народа".

"Уверен, никому не нужно объяснять, за что. Надеюсь, после этого до всех дойдет окончательно, в чем заключается работа депутата воюющей страны" , - написал Арахария.

Отметим, что даже после исключения из партии Тищенко останется народным депутатом. Сложить мандат он может по личному желанию.

Напомним, посольство Украины в Таиланде сообщило, что 27 января в бангкокском отеле Novotel состоится встреча с Тищенко якобы для "обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

При этом 23 января президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий ограничение на выезд за границу для ряда чиновников, в частности, депутатов и министров.