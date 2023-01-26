"Укрзализныця" ожидает более 20 миллиардов убытка в 2023 году

АО "Укрзализныця" по итогам 2022 года получило 10,8 миллиарда гривен чистого убытка, в этом году компания ожидает почти вдвое больше, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

За предыдущий год компания, по ожидаемым данным, получила 10,8 млрд грн чистого убытка. Ущерб от пассажирских перевозок составляет 13,3 млрд. грн.

В компании напомнили, что 10 млрд грн для поддержки ликвидности и бесперебойной работы отрасли "Укрзализныци" выделило государство.

В этом году компания ожидает 20,2 млрд грн ущерба – это связано с большой социальной нагрузкой и ограничением грузоперевозок.

Согласно финансовому плану, доходы ожидаются на уровне 83,9 млрд грн, расходы – 107,9 млрд грн, EBITDA (прибыль к вычету расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений) – 8,4 млрд грн.

Также компания планирует привлечь 1,7 млрд. грн. из государственного бюджета и выплатить в пользу государства 22,8 млрд. грн.

Капитальные инвестиции составят 50 млрд грн, что в 4 раза больше, чем в прошлом.

Кроме того, в 2023 году компания не планирует повышать тарифы на грузовые и пассажирские перевозки.

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