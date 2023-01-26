ДТЭК: Днепропетровская область возвращается к графикам отключения света
Днепропетровская область возвращается к графикам отключения света после последней ракетной атаки РФ, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает ДТЭК.
"Энергетики приложили максимум усилий, чтобы стабилизировать ситуацию после последней атаки врага и вернуть Днепропетровскую область к графикам отключений", - говорится в сообщении.
Отмечено, что после обстрелов ситуация все еще сложна, поэтому энергетики призывают умеренно использовать мощные приборы, чтобы не перегружать энергосети.
Напомним, сегодня, 26 января, из-за очередной атаки РФ по Украине в ряде областей действовали аварийные отключения света из-за высокой ракетной угрозы.