Нуланд: США не успеют отправить Abrams в Украину к весне

США не успеют отправить танки Abrams Украине до весны, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает Новое время.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената, Нуланд подчеркнула, что эти боевые машины «очень сложные».

"Абрамсы, как вы знаете, очень сложные танки. Требуется значительная подготовка. Даже как мы утверждали вчера, потребуется некоторое время, чтобы доставить их на поле битвы. Это не то, что появится во время весеннего наступления" , — отметила она.

Об официальном решении США передать Украине свои танки Abrams стало известно накануне, 25 января.

Кроме того, ВСУ получат также немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.﻿

На сегодняшний день подтверждены поставки Украине 73 современных танков западных образцов:

14 Challenger 2 из Великобритании;

31 Abrams из США;

14 Leopard 2 из Германии;

14 Leopard 2 из Польши.

Ранее президент Владимир Зеленский подтверждал, что в Украину должно поступить 90 модернизированных Т-72. Передача еще 30 — подтверждена официально не была.

Еще 50 Leopard 2, по пока неподтвержденным данным, Украине могут совместно поставить Португалия, Норвегия, Нидерланды, Финляндия и Дания. Также, согласно оценкам, от 20 до 50 единиц этой техники может поставить Испания, а Швеция решает вопрос о передаче пока неназванного количества танков Stridsvag 122 — местного аналога Leopard 2.

Кроме того, решается вопрос о поставках некоторого количества Leclerc из Франции.