Враг наступает на двух направлениях: ситуация на фронте от Генштаба

Несмотря на значительные потери, русские войска продолжают наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях. На Лиманском и Авдеевском направлениях враг вел безуспешные действия с целью улучшения тактического положения. На остальных направлениях – обороняется, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Враг не оставляет намерений уничтожить критическую инфраструктуру нашего государства, наносит удары по гражданским объектам и жилищам мирного населения. Угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины остается и дальше.

За эти сутки противник нанес 37 авиационных ударов. 17 из них – с использованием БпЛА типа Shahed-136. Все эти дроны были сбиты. Кроме того, российские оккупанты осуществили 59 пусков ракет, 47 из которых — уничтожены. К сожалению, есть попадания в гражданские объекты, есть погибшие среди мирных жителей. Также захватчики произвели 53 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается совместное обучение авиационному компоненту региональной группировки войск вооруженных сил России и Беларусм. В то же время, обстрелы из минометов и артиллерии подверглись районам населенных пунктов Тимоновичи Черниговской области; Павловка и Тимофеевка — Сумской, а также Стрелечья, Терновая, Старица, Волчанские Хутора, Колодезное и Новомлынск на Харьковщине.

На Купянском направлении противник обстрелял районы населённых пунктов Двуречная, Орлянка, Песчаное, Берестово и Лозовая Харьковской области; Стельмаховка — Луганской, а также Ивановка Донецкой области.

На Лиманском направлении под огонь из танков и артиллерии попали Макеевка, Невское, Червонопоповка, Диброва и Кузьмино в Луганской области, а также Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневому поражению, в частности, подверглись Спорное, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клищиевка, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Водяное, Георгиевка и Марьинка.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 20 населенных пунктов, в частности Новополье на Доннечине, а также Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов и Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из артиллерии пригород и сам Херсон.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также удар по позиции зенитно-ракетного комплекса врага. Кроме того, в течение суток наши защитники сбили 3 разведывательных БПЛА оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, район сосредоточения артиллерии и 2 других важных военных объекта захватчиков.