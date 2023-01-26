The Guardian: Франция допускает передачу истребителей Украине

Власти Франции, вероятно, смогут рассмотреть вопрос передачи Украине боевой авиации в качестве военной помощи, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил председатель комитета Национальной ассамблеи по национальной обороне и вооруженным силам Томас Гассилуд, которій яляется одним из ближайших соратников президента Эммануэля Макрона со ссылкой на The Guardian.

"Мы должны изучать запросы в каждом конкретном случае и оставлять все двери открытыми… В ближайшие недели мы увидим, что произойдет дальше, поскольку дела развиваются быстро" , — заявил он.

Гассилуд добавил, что Франция вряд ли отправит боевые танки Leclerc, потому что они будут выделяться среди поставок из США и Германии.

"Они — не лучший актив, который мы можем предоставить Украине, в частности потому, что украинцам будет дорого и сложно иметь дело с различными типами танков. Мы думаем, например, о возможностях "земля-воздух" , — сказал он.

Влиятельный французский депутат также указал, что и танкам, и самолетам требуется длительная подготовка специалистов, поскольку на каждого пилота требуется до 20 человек наземного персонала.

Отметим, ранее министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что его правительство рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 в случае поступления запроса от украинского руководства.

Как сообщалось, компания-производитель истребителей F-16 Lockheed Martin готова компенсировать борта тем странам, которые передадут свои самолеты Украине. Производство истребителей было увеличено.

По данным СМИ, западные союзники Украину рассматривают поставку нашей стране истребителей, несмотря на опасения эскалации конфликта.