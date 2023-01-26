Politico: США передадут Украине современную модификацию Abrams

Танки Abrams, которые Соединенные Штаты намерены передать Украине - современной модификации M1A2, а не A1, запасы которых есть у американских военных, при этом их лишат так называемой секретной брони, в состав которой входит обедненный уран, сообщает Европейская правда.

Об этом изданию Politico сообщили трое информированных собеседников.

M1А2 Abrams имеет более совершенную оптику и систему управления, чем А1, что позволяет более точное наведение на цель, а отдельный тепловизор для командира экипажа позволяет самостоятельно определять цели при любой погоде и условиях поля боя.

Также новая модификация танка содержит оцифрованные механизмы управления, что позволяет машинам непрерывно и автоматически обмениваться информацией, быстро отслеживать местонахождение дружественных машин, идентифицировать вражеские позиции и обрабатывать артиллерийские запросы.

В то же время те Abrams, которые получит Украина, будут лишены секретных бронепакетов, используемых американскими военными, в состав которых входит обедненный уран. Такую же практику США применяют при продаже танков другим странам.

Любая модификация Abrams значительно эффективнее в плане огневой мощи, точности стрельбы и брони по сравнению с танками советских времен, которые сейчас использует Украина. Но зато они сложнее в эксплуатации.

Среди прочего, Abrams имеет реактивный турбинный двигатель, который требует дорогого авиационного топлива JP-8, требует тщательного обслуживания, а для их работы нужна мощная инфраструктура, в частности ремонтно-эвакуационные машины M88 для ремонта сломанных частей на поле боя.

Сейчас так же трудно определить сроки получения Украиной Abrams. Их, как известно, будут закупать в промышленности. Танки собираются только в одном месте - на государственном заводе General Dynamics в штате Огайо, который сейчас загружен новыми заказами для Тайваня и Польши.

Президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams, что равно одному украинскому батальону, для усиления ее обороноспособности на фоне российской агрессии. Вместе с танками США как можно быстрее обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.